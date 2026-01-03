به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: روز گذشته شاهد بارش باران و برف و وزش باد شدید در اغلب نقاط استان بودیم که بیشترین بارش از سرکان تویسرکان و پیرملو و لک لک اسدآباد به میزان ۶ میلی‌متر گزارش شده است.

او با بیان اینکه از ایستگاه دانشگاه بوعلی همدان هم چهار میلی‌متر بارش ثبت شده است افزود: از اواسط امروز رفته رفته سامانه بارشی از استان همدان خارج می‌رشود.

کارشناس هواشناسی همدان با بیان اینکه روز گذشته سرعت باد در قهاوند به ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید، تصریح کرد: سرعت باد در همدان هم حدود ۶۵ کیلومتر بر ساعت بود.

زاهدی تاکید کرد: از صبح فردا کاهش محسوس دما‌های صبحگاهی را خواهیم داشت، به طوری که دما در برخی از مناطق نیمه شمالی به حدود منفی ۸ تا ۱۰ درجه زیر صفر هم خواهد رسید.

او با بیان اینکه به علت سکون نسبی هوا در همدان، یکشنبه تا سه شنبه افزایش غلظت آلاینده‌ها به ویژه در شهر‌های بزرگ و مناطق صنعتی وجود دارد گفت: از روز یکشنبه، هوا برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود.