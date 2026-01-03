به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: صندوق کارآفرینی امید در راستای کمک به حل موضوع ناترازی انرژی که هم اکنون از دغدغه‌ های مهم کشور به شمار می‌ رود، تفاهمنامه‌ ای ملی با سازمان انرژی‌ های تجدیدپذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا)، زیر مجموعه وزارت نیرو برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی منعقد کرده است.

امین خوش قامت افزود: بر این اساس صندوق کارآفرینی امید تامین مالی و پرداخت تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را برای ایجاد نیروگاه‌ های خورشیدی تا سقف یک مگاوات به متقاضیان بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از ابتدای امسال در کشور و استان خراسان رضوی آغاز شده و تاکنون ۶ طرح ایجاد نیروگاه برق با ظرفیت ۲ هزار و ۶۲۰ کیلووات از شهرستان های استان خراسان رضوی معرفی شده و ۴۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از این طریق به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است.

خوش قامت گفت: همچنین صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی در ۹ ماهه امسال با پرداخت بیش از چهار هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال تسهیلات، توانسته است برای ۹۶۳ نفر در استان اشتغال ایجاد کند.

وی ادامه داد: امسال هزار و ۳۷۳ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال تسهیلات به ۷۴۲ متقاضی زن و مبلغ سه هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال تسهیلات به ۹۲۳ متقاضی مرد پرداخت شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: چهار هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال اعتبار در سال جاری به این صندوق تخصیص یافته که تاکنون ۹۱ درصد این اعتبارات جذب شده است.

به گفته وی، ۷۶ درصد از پرداختی‌ های امسال این صندوق مربوط به ۸۹۵ متقاضی در حوزه تولید و اشتغال خراسان رضوی بوده است.