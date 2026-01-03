به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مردم مؤمن و انقلابی روستای یار عزیز تکاب با اجتماع در مسجد این روستا یاد و خاطره سردار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشته و به یاد آن مرد بزرگ انقلاب سفره احسان پهن کردند.

در این آیین معنوی که به همت خیرین روستا ترتیب یافته بود اهالی روستا در فراق یار وفادار رهبری حاج قاسم عزیز به سوگواری پرداخته و ارادت قلبی خود را به آن یار دیرین انقلاب ابراز داشتند.

در خاتمه عزاداران شهید حاج قاسم سلیمانی در این روستا میهمان سفره احسان حاج قاسم بودند.