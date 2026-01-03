افزایش ظرفیت کارخانه پسماند بهشهر
ظرفیت کارخانه کمپوست بهشهر از ۷۰ تن به ۲۵۰ تن در روز افزایش یافته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون عمرانی استاندار مازندران از تکمیل نوسازی سایت پردازش زباله در بهشهر خبر داد و گفت: این پروژه که سالها نیمهتمام مانده بود، با سرمایهگذاری بخش خصوصی ظرف شش ماه بهطور کامل بازسازی و تجهیز شد.
دادبود افزود: ظرفیت کارخانه از ۷۰ تن به ۲۵۰ تن در روز افزایش یافته، تجهیزات آن اورهال شده و تصفیهخانه شیرابه استاندارد در آن نصب شده است.
او با بیان اینکه این کارخانه قادر است کود غنیشده و قابل استفاده در کشاورزی تولید کند، ادامه داد: با بهرهبرداری از این کارخانه، دفن بیرویه زباله در شرق استان به حداقل میرسد و این مدل موفق در سایر شهرهای استان نیز تکرار خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: قائمشهر، نور و تنکابن در اولویت تکمیل قرار دارد و تا پایان سال، چند سایت مهم دیگر نیز وارد مدار خواهند شد.
عملیات اجرایی کارخانه کمپوست زباله شرق مازندران در سال ۱۳۸۷ آغاز، اما به دلیل کمبود منابع اعتباری اختصاصی از سوی دولت و شهرداریهای شهرهای پنج گانه این منطقه به درازا کشیده شد، اما با پیگیریهای استاندار مازندران و تزریق ۲ هزار میلیارد اعتبار فعالیت خود را آغاز کرد