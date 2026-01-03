بسکتبال ان بی‌ای؛ شکست دنور و پیروزی لیکرز و اوکلاهما

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

لس آنجلس لیکرز ۱۲۸ - ۱۲۱ ممفیس گریزلیز

گلدن استیت وری یرز ۹۴ - ۱۳۱ اوکلاهماسیتی تاندر

ایندیانا پیسرز ۱۱۳ - ۱۲۳ سن آنتونیو اسپرز

واشنگتن ویزاردز ۱۱۹ - ۹۹ بروکلین نتس

کلیولند کاوالی یرز ۱۱۳ - ۱۰۸ دنور ناگتس

نیویورک نیکس ۹۹ - ۱۱۱ آتلانتا هاوکس

نیواورلینز پلیکانز ۱۰۹ - ۱۲۲ پورتلند بلیزرز

شیکاگو بولز ۱۲۱ - ۱۱۴ اورلاندو مجیک

میلواکی باکس ۱۲۲ - ۱۲۱ شارلوت هورنتس

فنیکس سانز ۱۲۹ - ۱۰۲ ساکرامنتو کینگز

- در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۵ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۱ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۹ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۴ برد و ۹ باخت و دنور ناگتس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و سوم هستند.