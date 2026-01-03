مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اشاره به اجرای اخیر ارکستر ملی ایران گفت: هم‌نشینی سه نسل از خوانندگان موسیقی ایرانی و اجرای قطعات فارسی، آذری و بختیاری، شبی گرم را در آغاز زمستان برای مخاطبان رقم زد.

محمد اله‌یاری فومنی؛ در گفت‌و‌گو با خبرنگار محمد اله‌یاری فومنی؛ در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تازه‌ترین برنامه‌های ارکستر‌های بنیاد رودکی گفت: در آغازین روز‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، ارکستر ملی ایران میزبان مردم عزیز بود و شاهد اتفاقی ویژه در عرصه موسیقی بودیم؛ جایی که سه نسل از خوانندگان موسیقی ایرانی در کنار یکدیگر روی صحنه رفتند.

وی افزود: در این اجرا، استاد پویانیا با اجرای قطعات آذری و بختیاری، در کنار فاضل جمشیدی و خواننده جوان امیر رفعتی حضور داشتند. این ترکیب متنوع از نظر نسلی و زبانی، با اجرای قطعاتی به زبان‌های فارسی، آذری و بختیاری، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

اله‌یاری فومنی در ادامه به برنامه‌های پیش‌روی ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت: ارکستر سمفونیک نیز در حال آماده‌سازی برای اجرا‌های چند روز آینده است و حامد گارسچی که از آلمان به ایران آمده، به‌عنوان رهبر میهمان، تمرین ارکستر را بر عهده دارد تا قطعات ارکستر سمفونیک در چند شب آینده در تالار وحدت اجرا شود.

مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به نزدیک شدن به جشنواره‌های فجر تصریح کرد: پس از اجرا‌های دی‌ماه، به استقبال جشنواره هنری فجر می‌رویم و ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران اجرا‌های قابل توجهی در جشنواره موسیقی فجر خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: امسال تالار وحدت این افتخار را دارد که علاوه بر میزبانی جشنواره موسیقی فجر، میزبان جشنواره تئاتر فجر نیز باشد و بخش‌هایی از جشنواره‌های فیلم و هنر‌های تجسمی فجر هم در این مجموعه برگزار خواهد شد.

اله‌یاری فومنی در پایان گفت: ارکستر سمفونیک تهران در روز‌های ۲۰ و ۲۱ دی‌ماه دو اجرای رسمی خواهد داشت و پس از آن، ارکستر‌ها وارد مرحله تمرین فشرده برای حضور در جشنواره موسیقی فجر می‌شوند.