به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ گروهی از افراد مسلح نقابدار که با سوءاستفاده از فضای نارضایتی اقتصادی با در دست داشتن سلاح گرم در مرکز شهر سرابله ضمن سردادن شعار‌های هنجار شکن با ایجاد رعب و وحشت برخی از زیرساخت‌های عمومی و خدماتی بویژه شعب بانک و مراکز درمانی را تخریب کردند.

اغتشاشگران همچنین اقدام به تیراندازی به سمت نیرو‌های حافظ امنیت کردند.

گفتنی است که با حضور بموقع عوامل حافظ امنیت، نظم و امنیت عمومی و آرامش در شهر حاکم است.