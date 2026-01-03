مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: صنعتگران استان ایلام برای هفدهمین بار با هدف معرفی توانمندی‌ها و توسعه صادرات صنایع‌دستی، در نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق که در شهر کوت برگزار شده است، حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد شریفی گفت: هفدهمین حضور صنعتگران ایلامی در نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق، بار دیگر فرصتی ارزشمند برای معرفی هنر‌های اصیل، ظرفیت‌های بومی و توان تولیدی هنرمندان این استان در عرصه‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: در این نمایشگاه که با استقبال گسترده بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی همراه است، صنعتگران ایلامی با عرضه آثاری متنوع در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، جلوه‌ای از هویت فرهنگی و هنری استان ایلام را به نمایش گذاشته‌اند.

وی گفت: این حضور مستمر در نمایشگاه‌های کشور عراق، نقش مؤثری در توسعه دیپلماسی فرهنگی، تقویت تعاملات مرزی، بازاریابی محصولات صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های صادراتی برای هنرمندان استان ایلام ایفا می‌کند و نشان‌دهنده جایگاه ویژه صنایع‌دستی ایلام در بازار‌های منطقه‌ای است.