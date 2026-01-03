پخش زنده
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری زنجان از دایر بودن سه بازارچه وابسته به سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری زنجان در ۳ شهرک اقماری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بر اساس اعلام سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری زنجان سه بازارچه وابسته به سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری زنجان دربازارچه های گلشهر،فرهنگ و شهید رجاییدرطول هفته پذیرای مردم منطقه است.
براین اساس بازارچه گلشهر در گلشهر کاظمیه، فاز ۳، نبش خیابان طلوع، بازارچه فرهنگ در کوی فرهنگ، میدان گلها و بازارچه شهید رجایی در اتوبان ۲۲ بهمن، پارک شهید رجایی در تمامی روزهای هفته بهصورت یکسره از ساعت ۹ صبح تا ۲۳ شب فعال هستند.
در این بازارچهها انواع میوه و ترهبار، محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ و ماهی به همراه سایر کالاهای اساسی و همچنین برخی اقلام تنظیم بازار با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار میگیرد