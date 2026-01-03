پخش زنده
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری از اجرای برنامههای منظم پاسخگویی به شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بر اساس این برنامه، پاسخگویی آنلاین مدیران کل دستگاههای خدماترسان هر هفته دوشنبهها برگزار میشود و مدیران مربوطه در این نشستها به درخواستها و پرسشهای شهروندان پاسخ میدهند.
شهروندان میتوانند درخواستها، شکایات و پیشنهادهای خود را از طریق تماس تلفنی، پیام در وبسایت استانداری و سامانه ملی ارتباطات مردمی (شماره ۱۱۱) ثبت کنند.
به گفته مدیرکل دفتر، مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری زنجان روزانه بهطور میانگین ۱۲۰ تماس تلفنی و پیام مردمی دریافت میشود و ماهانه حدود سههزار مورد توسط کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی پیگیری و بررسی میشود.
این دفتر پس از بررسی اولیه، درخواستها را به دستگاههای اجرایی مرتبط ارجاع میدهد و در مواردی که مغایرت قانونی مشاهده شود، پاسخ لازم به شهروندان ارائه خواهد شد.
وی همچنین از امکان ملاقات حضوری با مدیران کل خبر داد و افزود:استاندار زنجان و مدیران دستگاههای اجرایی هر هفته در قالب برنامه ملاقات مردمی، به صورت مستقیم با شهروندان دیدار و گفتوگو میکنند.
اطلاعرسانی زمان و جزئیات این برنامهها از طریق وبسایت رسمی استانداری زنجان، شبکههای اجتماعی، بنرهای شهری و کانال اطلاعرسانی استانداری انجام میشود.