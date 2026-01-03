به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این برنامه که در گالری استاد قدیریان برگزار خواهد شد، به همت پایگاه بسیج شهیدآوینی و مرکز آموزش حوزه است و زمان آن ساعت ۱۵ تا ۱۷ خواهد بود.

براساس صفحه اختصاصی شهرستان ادب، در اولین ماه شهادت سردار سلیمانی در سال ۹۸ بیش از صد شعر با موضوع سردار سلیمانی سروده شد.

اشعاری از علی انسانی، علی معلم دامغانی، علی محمد مودب، محمدرضا طهماسبی، زهرا بشری موحد، محمد مهدی سیار، سعید بیابانکی، محمد مهدی امیری و دیگر شاعران و هنرمندانی که هر یک به زبانی در فقدان سردار دل‌ها سروده‌های خود را به او تقدیم کردند.