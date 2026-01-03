پخش زنده
هفته پانزدهم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت ۱۶ امروز با دیدار دو تیم شهرداری گرگان و کاله مازندران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شهرداری گرگان و کاله مازندران ۲ تیم پرهوادار و نامدار شمالی لیگ برتر بسکتبال امروز در گرگان حساسترین بازی هفته پانزدهم این رقابتها را برگزار میکنند.
شهرداری گرگان و کاله به ترتیب با ۲۴ و ۲۳ امتیاز در ردههای اول و سوم جدول رده بندی قرار دارند، اما امروز در شرایطی مقابل هم قرار میگیرند که هر دو تیم نتیجه دیدارهای هفته گذشته خود را برابر گلنور اصفهان و طبیعت اسلامشهر واگذار کردند. البته این شکست ها، آنها را از جایگاههای شان (اول و سوم) جدا نکرد به خصوص که تیمی مانند استقلال هم در هفته چهاردهم باخت، اما به هر حال شکست، بازیکنان و مربیان دو تیم را برای دیدار فردا و نتیجه گیری در آن مصممتر کرده است.
علاوه بر این، دو تیم انگیزههای متفاوت دیگری هم برای نتیجه گیری در این بازی دارند مثل امتیاز دیدار خانگی و استفاده از آن برای شهرداری گرگان و جبران شکست نیم فصل برای کاله؛ همه اینها در کنار هم یعنی برگزاری دیدار جذاب و دیدنی در سالن امام خمینی گرگان.
دیدار شهرداری گرگان و کاله مازندران اولین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر است که ساعت ۱۶ امروز در سالن امام خمینی گرگان برگزار خواهد شد. سایر دیدارهای این هفته روز دوشنبه (۱۵ دی) برگزار خواهند شد.
برنامه دیدارهای هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
شنبه ۱۳ دی
* شهرداری گرگان - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)
دوشنبه ۱۵ دی
* طبیعت اسلامشهر - پاس کردستان (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن محمود مشحون تهران)
* مهگل البرز - استقلال تهران (ساعت ۱۶ - سالن نشاط کرج)
* پالایش نفت آبادان - گلنور اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)
* رعد پدافند هوایی اصفهان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (سالن ۱۶:۳۰ - سالن شهید میثمی اصفهان)