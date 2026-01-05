به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی آبادان گفت: دریافت کرایه اضافی از مسافران تاکسی بیش از مصوبه شورای شهر آبادان خلاف است و تاکسیرانان نمی‌توانند خودسرانه اقدام به افزایش بی رویه نرخ کرایه کنند.

نرخ کرایه تاکسی در سال جاری بر اساس مصوبات شورای شهر اعلام شده و دریافت کرایه بیش از این مقدار مجاز نیست.

بر اساس مصوبه شورای شهر، نرخ کرایه‌ها برای تاکسی‌های درون‌شهری باید سالانه و با اجازه شورا افزایش یابد، افزایش نرخ خودسرانه ممنوع است و در صورت مشاهده متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.