رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز از اقدام فوری تیمهای تخصصی بهداشتی این مرکز در پی دریافت گزارش یک مورد مشکوک به هاری حیوانی در مناطق عشایری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده علائم غیرعادی و نگرانکننده در چند رأس دام متعلق به یکی از خانوارهای عشایری ساکن مناطق صعبالعبور غرب اهواز، بلافاصله تیمی تخصصی متشکل از کارشناس بیماریهای مشترک انسان و حیوان ستاد مرکز بهداشت غرب اهواز و کارشناس پیشگیری از بیماریها به محل اعزام شد.
این اعزام با وجود شرایط دشوار مسیر و محدودیتهای دسترسی، بدون وقفه انجام گرفت.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به بررسیهای میدانی انجامشده در این زمینه، افزود: بهدلیل پراکندگی محل استقرار خانوارهای عشایری، شناسایی دقیق موقعیت زمانبر بود، اما پس از حضور کارشناسان در محل، شواهد میدانی و علائم بالینی مشاهدهشده در دامها از جمله تغییرات شدید رفتاری، بیقراری، ترشح بزاق، پرخاشگری و اختلال در بلع، احتمال ابتلا به بیماری هاری را تقویت کرد؛ بیماری هاری بسیار خطرناک و کشنده است و در صورت انتقال به انسان، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود.
وی ادامه داد: افرادی که سابقه تماس با دامهای مشکوک داشتند، در کوتاهترین زمان ممکن و مطابق دستورالعملها و استانداردهای بهداشتی، تحت واکسیناسیون قرار گرفتند و سایر اعضای خانواده نیز بهصورت فعال در چرخه پایش و مراقبت بهداشتی قرار دارند.
کریمی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از این بیماری تصریح کرد: بیماری هاری از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که پس از بروز علائم بالینی، خطر مرگ بسیار بالاست و تنها راه مقابله با آن، پیشگیری و اقدام سریع پس از مواجهه است. بر همین اساس، آموزشهای چهرهبهچهره لازم به اعضای خانواده ارائه شد و بر جلوگیری کامل از هرگونه تماس با حیوانات مشکوک تأکید شد.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ضمن تاکید به شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق روستایی و عشایری در خصوص هوشیاری و دقت در نگهداری دامها، خاطرنشان کرد: هرگونه گزش یا تماس مشکوک با حیوانات مشکوک به هاری را ساده تلقی نکنند و در صورت بروز چنین مواردی، بلافاصله به واحد پیشگیری و مبارزه با هاری یا واحد گزش مستقر در بیمارستان رازی اهواز مراجعه نمایند. کنترل و پیشگیری مؤثر از بیماری هاری نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان مراکز بهداشت و ادارات دامپزشکی است که این همکاری بهصورت فعال در منطقه در حال انجام است.