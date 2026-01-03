پخش زنده
استاندار کرمان گفت: یکی از مهمترین شاخصههای شخصیتی شهید سلیمانی، توجه عمیق و عملی به وحدت و انسجام ملی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.محمدعلی طالبی اظهار داشت: یاد سرداری را گرامی میداریم که نهتنها افتخار ایران، بلکه نماد عزت، مقاومت و انسجام در جهان اسلام بود و یکی از مهمترین شاخصههای شخصیتی او، توجه عمیق و عملی به وحدت و انسجام ملی بود.
استاندار کرمان با اشاره به شرایط کنونی کشور و برخی نارضایتیهای اقتصادی موجود، خاطرنشان کرد: در چنین مقاطعی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگو گرفتن از منش و سیره شهید سلیمانی هستیم؛ شخصیتی که تا لحظه شهادت، منادی وحدت، همدلی و رهرو مسیر انسجام و وفاق اجتماعی بود.
طالبی تأکید کرد: شهید سلیمانی همواره فراتر از نگاههای جناحی، قومی و سلیقهای میاندیشید و عمل میکرد و باور داشت که تنها راه عبور کشور از مشکلات، تقویت اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مسیر، تفکر و راه شهید سلیمانی را در جامعه و مدیریت کشور دنبال کنیم، دشمن هرگز امیدی به نفوذ، ایجاد شکاف و تضعیف انسجام ملی نخواهد داشت و در مقابل، اتحاد و همدلی در کشور تقویت خواهد شد
طالبی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسائل و مشکلات مردم گفت: هر چه مسئولان با دلسوزی بیشتری به مطالبات عمومی، بهویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم رسیدگی کنند، امید دشمنان به یأس تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: با تکیه بر وحدت، همدلی و خدمت صادقانه به مردم میتوانیم منسجمتر و متحدتر از گذشته، مسیر انقلاب اسلامی و اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی را ادامه دهیم.