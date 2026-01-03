پویش «به نام پدر» با هدف گسترش فضای سبز، ترویج فرهنگ احترام به والدین و کمک به خانواده‌های نیازمند در همدان طراحی شده است.

با هدف گسترش فضای سبز و احترام به والدین:

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این طرح با کاشت نهال‌های مثمر به نیابت از پدران در قید حیات، پدران آسمانی، شهدا و سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی برگزار شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در آیین نهال کاری در محوطه مرتعی سد اکباتان همدان گفت: امروز در سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر و ششمین سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی ۳ هزار اصله نهال در سراسر استان کاشته شد.

اسفندیار خزایی افزود: امسال از پویش نهال کاری کشور مانند دو سال گذشته ۳ میلیون نهال در استان کاشته می‌شود.

امروز با حضور ورزشکاران و پویش‌های مردمی نهال‌ها در مراتع استان کاشته شد.