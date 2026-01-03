پخش زنده
پویش «به نام پدر» با هدف گسترش فضای سبز، ترویج فرهنگ احترام به والدین و کمک به خانوادههای نیازمند در همدان طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این طرح با کاشت نهالهای مثمر به نیابت از پدران در قید حیات، پدران آسمانی، شهدا و سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی برگزار شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در آیین نهال کاری در محوطه مرتعی سد اکباتان همدان گفت: امروز در سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر و ششمین سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی ۳ هزار اصله نهال در سراسر استان کاشته شد.
اسفندیار خزایی افزود: امسال از پویش نهال کاری کشور مانند دو سال گذشته ۳ میلیون نهال در استان کاشته میشود.
امروز با حضور ورزشکاران و پویشهای مردمی نهالها در مراتع استان کاشته شد.