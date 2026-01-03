به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیما به دور پلی آف صعود می‌کنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.

نتایج ادامه دیدار‌ها به این شرح اعلام شد:

آناتولی افس پیلسن ترکیه ۶۵ - ۸۷ ستاره سرخ بلگراد صربستان

باسکونیا اسپانیا ۹۳ - ۱۰۸ فنرباغچه بکو ترکیه

پاناتینایکوس یونان ۸۲ - ۸۷ المپیاکوس یونان (داربی یونان)

ویرتوس بولونیا ایتالیا ۹۷ - ۸۵ امپوریو آرمانی ایتالیا

رئال مادرید اسپانیا ۱۰۷ - ۹۳ دبی امارات