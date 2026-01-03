به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا بلوطی‌میرزا، سرپرست حوزه نظارت گمرک سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت، بیش از دو میلیون تن کالا به ارزش ۲۸۵ میلیون و ۲۶۵ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش دلاری ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سیمان، مواد غذایی و مشتقات نفتی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان بوده است.

به گفته وی، در همین بازه زمانی یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۶۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۵ درصد رشد داشته است.

بلوطی‌میرزا افزود: گندم، برنج، دانه سویا، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، لاستیک خودرو، انبه و گوشت از جمله مهم‌ترین کالاهای وارداتی به استان بوده‌اند.