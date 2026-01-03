پخش زنده
استاندار خوزستان به مناسبت سالروز میلاد امام علی (ع) و روز پدر پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در متن پیام سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان آمده است : فرا رسیدن سالروز میلاد گوهری تابناک از آفرینش، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، اسوه عدالت، علم و ایثار، و همزمانی این روز فرخنده با «روز پدر» را به همهی مردم شریف خوزستان، بهویژه پدرانِ زحمتکش و قهرمانِ این دیار، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امیرالمؤمنین (ع) نه تنها الگوی حکمرانی عادلانه و خدمتگزاری خالصانه به مردم است، بلکه نماد کاملِ پدری دلسوز، مربیای حکیم و پناهگاهی امن برای خانواده و جامعه است. از این رهگذر، روز پدر را گرامی میداریم و از زحمات بیشائبهی همهی پدرانی که با تلاشِ بیوقفه، بنیان گرمیِ کانون خانواده و استحکام جامعه را فراهم میسازند، قدردانی میکنم.
این مناسبت پربرکت را به تمامی هموطنان، بهویژه مردم غیور و مقاوم خوزستان تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون برای همگان مسئلت دارم.