استاندار فارس: تأمین معیشت مردم خط قرمز مدیریت استان است
استاندار فارس گفت : اجازه سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی را نمیدهیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،حسینعلی امیری، استاندار فارس، در نشست ستاد تنظیم بازار فارس با تبریک ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام، روز پدر و روز مرد، تأکید کرد: تأمین مایحتاج عمومی مردم و کاهش فشار معیشتی، از اولویتها و خط قرمز مدیریت استان فارس است.
وی با اشاره به نامگذاری روز مرد به مناسبت ولادت حضرت علی علیهالسلام گفت: مردانگی صرفاً به جنسیت محدود نمیشود، بلکه به مسئولیتپذیری، ایستادگی و خدمت صادقانه به مردم معنا پیدا میکند و امروز بیش از هر زمان دیگری به مردانگی در عمل نیاز داریم.
استاندار فارس با بیان اینکه مشکلات معیشتی، تورم و گرانی واقعیتهای انکارناپذیر جامعه است، افزود: هیچیک از مسئولان نظام منکر فشار اقتصادی بر مردم نیستند و شنیدن صدای مطالبات بهحق مردم یک وظیفه جدی است؛ اما نباید اجازه داد دشمنان این ملت از این مشکلات برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در جامعه سوءاستفاده کنند.
امیری با اشاره به شکست دشمنان در جنگ دوازدهروزه اخیر اظهار داشت: پس از ناکامی رژیم صهیونیستی، آمریکا و همپیمانانشان در عرصه نظامی، امروز تمرکز دشمن بر جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی از طریق مسائل معیشتی است؛ موضوعی که همه اقشار جامعه را درگیر میکند و نیازمند هوشیاری و بصیرت است.
وی با تأکید بر لزوم مرزبندی روشن میان مطالبات مردمی و فتنهانگیزی دشمنان تصریح کرد: گرانی و تورم نباید به بهانهای برای برهم زدن نظم عمومی و آسیب زدن به امنیت جامعه تبدیل شود، چراکه بینظمی اجتماعی، خسارتی بهمراتب بزرگتر به دنبال خواهد داشت.
استاندار فارس مسئولیت تنظیم بازار، کنترل قیمتها و تأمین کالاهای اساسی را متوجه همه دستگاههای اجرایی و نظارتی استان دانست و گفت: دستگاههای متولی از جمله اصناف، صمت و نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری پای کار باشند و با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی برخورد قاطع شود.
امیری با اشاره به مشاهدات میدانی خود از بازار و گفتوگو با کسبه و مردم افزود: دغدغه معیشت مردم واقعی است و ما موظفیم با اقدامات عملی، نظارت مستمر و تصمیمگیریهای دقیق، از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کنیم و آرامش بازار را حفظ نماییم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی حساس قرار داریم و همه ما مکلفیم با مسئولیتپذیری، همدلی و اقدام مؤثر، اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی به ابزاری برای ضربه زدن به امنیت و آرامش جامعه تبدیل شود.