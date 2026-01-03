رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان می گوید: هفتم آذر ماه با ثبت رکورد ۱۲۷ هزار تردد روزانه در محور‌های مواصلاتی زنجان،به عنوان پر آمد و شد ترین روز ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت:آذرماه امسال ، بیش از سه میلیون و ۱۲۳ هزار خودرو در محور‌های ورودی و خروجی زنجان تردد کرده‌اند.

به گفته محمدی در که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ، رشدی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر این اساس بیشترین میزان تردد روزانه در آذرماه، در روز هفتم این ماه با ثبت ۱۲۷ هزار خودرو به ثبت رسیده است .