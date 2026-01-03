به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از شرکت تولیدکننده آب ژاول، سود کاستیک، کلر آلکالی، کلر و اسید کلریدریک در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه بازدید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این بازدید که با همراهی مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه انجام شد، از بخش‌های مختلف تولیدی و تأسیسات این واحد شیمیایی بازدید و در جریان فرآیند تولید، نحوه مدیریت پسماندها، کنترل پساب و رعایت الزامات زیست‌محیطی قرار گرفت.

حجت جباری با تأکید بر حساسیت بالای صنایع شیمیایی از نظر مخاطرات زیست‌محیطی، رعایت دقیق ضوابط، استاندارد‌ها و الزامات ایمنی و زیست‌محیطی را شرط اصلی تداوم فعالیت این‌گونه واحد‌ها دانست و بر پایش مستمر و خودکنترلی واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

در ادامه، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی این واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تعامل سازنده صنعت و دستگاه‌های نظارتی در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و تحقق تولید مسئولانه و پایدار تأکید شد.