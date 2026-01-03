به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواد اصلانی گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل شبانه، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که به‌صورت غیرمجاز در رودخانه زرینه‌رود اقدام به صید ماهی کرده بود.

وی افزود: در بازرسی از متخلف، مقدار ۳۵ کیلوگرم ماهی رودخانه‌ای از نوع سیاه‌ماهی به همراه ۱۵۰ متر تور صیادی کشف و ضبط شد.

اصلانی با اشاره به تشکیل پرونده برای فرد متخلف اظهار کرد: پس از تنظیم صورت‌جلسه و اخذ مدارک لازم، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ تأکید کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی نسبت به گشت، پایش و کنترل زیستگاه‌های طبیعی اقدام می‌کنند و با هرگونه تخلف در حوزه صید و صیادی، مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.