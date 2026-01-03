به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محدثی نژاد گفت: پرونده خرید و حمل ۸۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی به ارزش ۴۸۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: ماموران نیروی انتظامی سربیشه هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.