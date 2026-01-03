نماینده دائم ایران در سازمان ملل از دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواست صریح و قاطع سخنان بی‌پروا و تحریک‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا را برضد ایران محکوم کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، توماس ماسی عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا در واکنش به تهدید نظامی ترامپ بر ضد ایران اعلام کرد: مسئله، دلار، نفت و رژیم صهیونیستی است و ربطی به آزادی بیان در ایران ندارد.

وی در پیام خود در فضای مجازی تصریح کرد : ما در داخل کشور مشکل داریم و نباید منابع مان را صرف امور داخلی کشور دیگری کنیم. حمله نظامی به ایران نیاز به مجوز کنگره دارد. این تهدید، مربوط به آزادی بیان در ایران نیست؛ بلکه مربوط به دلار، نفت و اسرائیل است.

مارجری تیلور گرین عضو مستعفی جمهوریخواه کنگره آمریکا هم، تلاش ترامپ برای محدودکردن آزادی بیان در آمریکا و همزمان تهدید به اقدام نظامی برضد ایران به بهانه حمایت از آزادی بیان را محکوم کرد.

وی گفت: تهدید رئیس جمهور ترامپ به جنگ و حمله به ایران همه آن چیزی بود که ما در سال 2024 ضد آن رأی دادیم. تمرکز ما باید بر روی دلارهای مالیاتی در داخل کشور و دفاع از آزادی‌ها و حقوق خدادادی‌مان باشد.

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم با ارسال نامه های رسمی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، ضمن محکوم کردن تهدید و سخنان تحریک آمیز ترامپ بر ضد ایران، مسئولیت دبیرکل و شورای امنیت را برای محکومیت جدی این سخنان و در عین حال سوابق جنایات دولت آمریکا را بر ضد مردم ایران از کودتای 28 مرداد تاکنون و نیز تحریم های یکجانبه ظالمانه برضد مردم ایران یاد آوری کرد.

آقای ایروانی افزود: جمهوری اسلامی ایران این اظهارات بی‌پروایانه، مداخله‌جویانه و التهاب‌آفرین را به‌طور قاطع مردود می داند و به‌شدت محکوم می‌ کند و بار دیگر بر حق ذاتی خود در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی خویش و حفاظت از مردم خود در برابر هرگونه مداخله خارجی تأکید می‌ورزد. جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را با قاطعیت و متناسب اعمال خواهد کرد. مسئولیت کامل هرگونه عواقب ناشی از این تهدیدهای غیرقانونی و تشدید تنش ناشی از آن ، بر عهده آمریکاست.