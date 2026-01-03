پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نقاط مختلف استان یزد برگزار شد.
یه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع شاه جهان آباد میبد برگزار شد.
حجت الاسلام فلاح از روحانیون شهرستان میبد در این مراسم گفت: حاج قاسم در مسیر خدا از کسی و چیزی پروا نداشت.
وی گفت: باور و اعتقاد حاج قاسم این بود که اساس نظام جز ولایت فقیه چیزی نیست و خط، خط رهبری و ولایت است.
حجت الاسلام فلاح تصریح کرد: نگاه حاج قاسم جهانی بود و هرکجای دنیا، صدای مظلومی بلند میشد، وظیفه خود میدانست که به آن کمک کند.
همچنین مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید امیرحسین قربانی و چهلمین روز تدفین شهید گمنام روستای بنستان در روستای بنستان بهاباد برگزار شد.
در این آیین که با حضور دکتر اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، حجتالاسلام ابراهیمی امام جمعه بهاباد، فرماندار بهاباد و جمعی از مسئولان همراه بود، صابر اراکی با سخنانی عمیق، اثرگذار و تحلیلی، به تبیین جایگاه رفیع شهدا در حفظ امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با اشاره به شخصیت بیبدیل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، او را نماد اخلاص، ولایتمداری و مجاهدت خستگیناپذیر دانست و تصریح کرد: امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت مردانی است که با ایمان و بصیرت، جان خود را در راه دفاع از اسلام و ایران فدا کردند.
صابر اراکی تأکید کرد: شهدا نهتنها حافظان مرزهای جغرافیایی کشور، بلکه پاسداران هویت، استقلال و ارزشهای دینی و انقلابی ملت ایران هستند و راه آنان چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.