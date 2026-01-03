رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک از برگزاری پویش روز پدر با عنوان درختی برای پدر، سبزی برای ایران در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید کرمی گفت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) پویش روز پدر و سالگرد شهادت سردار رشید کشورمان حاج قاسم سلیمانی مراسم نهالکاری در پارک فدک برگزار شد.

وی افزود: در این پویش با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی تعدادی نهال کاشته شد.

او ادامه داد: هدف از برگزاری این پویش افزایش سطح آگاهی اشخاص در ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب مشارکت مردم در امر حفاظت – احیاء و توسعه منابع طبیعی می‌باشد که از طریق ساماندهی دوستداران منابع طبیعی، شورا‌های اسلامی، دهیاران، بسیجیان و سایر اقشار جامعه به ارتقاء سطح دانش و بهره گیری از توانمندی‌های آنان در جهت اجرای سیاست‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشد.