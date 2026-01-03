به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ؛شنبه سیزدهم دی ماه ساعت ۱:۴۵ بامداد، با اعلام وقوع آتش سوزی در کارگاه جمع آوری ضایعات در محور دو راهی دریس شهر کازرون به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه‌های یک و دو، به محل آتش سوزی اعزام شدند.

شعله‌های آتش در این حادثه با توجه به حجم زیاد ضایعات نگهداری شده در کارگاه مسقف، به سرعت در حال گسترش بود و به دلیل مجاورت این کارگاه با کارگاه‌های جوشکاری، حساسیت عملیات اطفاء حریق افزایش یافت.

آتش نشانان به دلیل وسعت زیاد آتش سوزی، اقدام به تخریب بخشی از دیوار جانبی این کارگاه کردند و بی درنگ با استفاده از چندین رشته لوله آبرسان از چند جهت به مقابله با آتش سوزی پرداختند و شعله‌های آتش را که در حال سرایت به نقاط دیگر بود را مهار کردند.

آتش نشانان کازرونی با بیش از ۲۵ هزار لیتر آب و استفاده از چهار خودروی اطفائی و آبرسان، با تلاش چهار ساعته خود، این آتش سوزی را کاملا خاموش کردند و پس از تهویه دود و ایمن سازی محل حادثه به مأموریت خود پایان دادند.