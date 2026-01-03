رییس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۰ نفر در مناطق مختلف استان به دلیل نشت گاز و استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که ۲ نفر آنها جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر روزبه مقدم روز شنبه اظهار کرد: گزارشی طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات مشگین‌شهر اعلام و امدادگران بلافاصله با یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو نفر زن و شوهر ۵۰ ساله به دلیل مسمومیت با این گاز جان خود را از دست داده بودند که پس از تأیید فوت، تحویل عوامل نیروی انتظامی شدند.

رییس اورژانس ۱۱۵ استان همچنین از وقوع حادثه‌ای مشابه در شهر نمین خبر داد و گفت: گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات شهر نمین به سامانه ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

دکتر مقدم ادامه داد: در این حادثه، چهار نفر دچار مسمومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی در پی نداشت.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در ۴۸ ساعت گذشته ۲۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در نقاط مختلف استان مسموم شدند.

دکتر مقدم افزود: تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در پی دریافت تماس‌های مردمی بلافاصله به محل‌های حادثه اعزام شدند و اقدام‌های درمانی اولیه برای مصدومان انجام دادند.

وی نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد و تهویه نامناسب را از مهم‌ترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این مدت ذکر کرد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به بررسی ایمنی بخاری‌ها و دودکش‌ها توجه کرده و در صورت مشاهده علایمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خواب‌آلودگی در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

نزدیک به ۸۰ درصد موارد ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور و استان ناشی از سهل‌انگاری افراد در استفاده ایمن از وسایل گازسوز استاندارد است.