به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، رژیم صهیونیستی اخیراً به‌طور رسمی «سومالی‌لند» را به‌عنوان یک کشور مستقل به‌رسمیت شناخته است. منطقه‌ای که بیش از سه دهه خود را از جمهوری سومالی جدا کرده، ولی هیچ‌یک از کشور‌های جهان تا کنون استقلال آن را به‌طور رسمی تأیید نکرده بودند. این اقدام تل‌آویو با واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه و به‌ویژه در کشور‌های عربی همراه شده است.

بلافاصله پس از اعلام این اقدام، جمهوری مصر و دیگر کشور‌های عربی و اسلامی به شدت آن را محکوم کردند. قاهره این تصمیم را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل، تهدیدی برای صلح و ثبات در شاخ آفریقا و دریای سرخ و تضعیف‌کننده وحدت و تمامیت ارضی کشور سومالی دانسته است.

تحولی که از شاخ آفریقا آغاز شده، حالا به یکی از دغدغه‌های جدی قاهره تبدیل شده است، جایی که کنترل خطوط دریایی و امنیت مرز‌ها به طور مستقیم با منافع امنیتی مصر و کشور‌های همسایه گره خورده است.