به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین گرامیداشت یاد و خاطره سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با حضور جمعی از مردم شهر چوئبده، جوانان، امام جمعه، مسئولان محلی، شاعران و مداحان برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه چوئبده با اشاره به تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی اظهار کرد: تفکر داعشی تنها محدود به یک منطقه خاص نیست و در نقاط مختلف از جمله اطراف آذربایجان، کردستان و بلوچستان با عناوینی مانند جیش‌الظلم وجود دارد.

حجت الاسلام سیلاوی افزود: دشمنان همواره در کمین هستند و منتظر ایجاد یک جرقه برای سوءاستفاده و ایجاد آشوب، به‌ویژه در زمانی که مردم در حال دفاع از حقوق خود هستند.

وی با تأکید بر جایگاه شهید سلیمانی گفت: سردار سلیمانی تنها یک فرد نبود، بلکه یک مکتب، ولایتمدار و الگوی موالی‌گری بود و دشمن به‌خوبی دریافته است که ایران اسلامی غیرقابل براندازی است.

سخنران این مراسم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن در این جنگ بیش از پیش به قدرت جمهوری اسلامی ایران پی برد و ایران با اقتدار پاسخ داد؛ به‌گونه‌ای که دشمن ناچار به اعتراف به توانمندی ایران شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا دارای نیرو و نفوذ است و ارتش ایران، ارتشی شکست‌ناپذیر محسوب می‌شود.

حجت الاسلام سیلاوی ضمن قدردانی از مردم چوئبده و آبادان گفت: مردم این مناطق همواره با بصیرت و آگاهی در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و این هوشیاری، سرمایه بزرگ نظام است.