مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور هراز و بارش برف و باران در محورهای شمالی و برخی استان‌ها خبر داد. در عین حال، تردد در سایر محورهای اصلی کشور روان گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه منتشرشده از سوی مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده کلرد و نیز در مسیر رفت و برگشت حدفاصل گزنک تا آب‌اِسک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

در سایر مسیرهای ارتباطی از جمله محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت، تردد در هر دو جهت رفت و برگشت روان اعلام شده است.

از نظر شرایط جوی، محورهای شمالی کشور با بارش برف و باران همراه هستند. همچنین در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، زنجان، گیلان و قزوین نیز بارش برف و باران، و در استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که محورهای شریانی پیرانشهر–تمرچین و مریوان–سقز همچنان مسدود هستند.

همچنین محورهای غیرشریانی سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت، پونل–خلخال، خوانسار–بوئین‌میاندشت و شاهین‌دژ–تکاب نیز تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده‌اند.

محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی و بارش‌های سنگین زمستانی مسدود است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان و مسافران خواست ضمن رعایت کامل مقررات و نکات ایمنی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور مطلع شوند و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.