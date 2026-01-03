به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اقدامات و حملات آمریکا علیه ونزوئلا و دیگر کشور‌ها اکنون از نظر بسیاری از صاحب نظران نشانه ضعف و بازتعریف خشونت‌آمیز نظم نوین جهانی است که آمریکا برای تاخیر در روند افولش به آن دست زده است. آمریکا نشان داده آنجا که منابع فراوان است استقلال خواهی گناهی نابخشودنی می‌شود.

مدتی است اقدامات غیر قانونی آمریکا در حمله به قایق‌ها در سواحل ونزوئلا و به تازگی تاسیسات بندری این کشور به خبر‌های پر تکرار در رسانه ها‌ی غربی مبدل شده است.

حملات خودسرانه آمریکا که تاکنون ۱۲۳ نفر در پی آن به قتل رسیده‌اند. پروفسور "رامون گروسفوگوئل" استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا درباره علت دشمنی آمریکا با ونزوئلا می‌گوید.

ونزوئلا کشوری مستقل است، دولتی ضد امپریالیستی دارد و یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان است، چون بزرگ‌ترین ذخایر نفتی، بزرگ‌ترین معادن طلا، بزرگ‌ترین منابع آبی را دارد. ونزوئلا همچنین منابع فراوانی از مواد معدنی دارد که برای صنایع نظامی، هوش مصنوعی، الکترونیک و بسیاری از صنایع مهم‌اند. حالا آمریکا و متحدان غربی اش که از ونزوئلا بیرون انداخته شدند، می‌خواهند برگردند، چون در مقام یک امپراطوری وضعیت بدی پیدا کرده‌اند، موقعیت قبلی شان را در سطح جهانی از نظر اقتصادی، سیاسی و هر چیز دیگری از دست داده‌اند و به همین دلیل اکنون در آمریکای لاتین دست به تهاجم زده‌اند، چون آن جا آخرین منطقه‌ای است که در صورت تسلط می‌توانند منابع آن را ارزان و با حکومت‌های دست نشانده تقریبا رایگان به دست آورند.

حمله هواپیما‌های بدون سرنشین آمریکا، به تأسیسات بندری ونزوئلا، نشان دهنده مرحله جدیدی در کارزار نظامی آمریکا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلاست. پروفسور "رامون گروسفوگوئل"، که ده‌ها سال است استعمار غرب را به ویژه در آمریکای لاتین بررسی می‌کند. درباره آنچه قدرت نمایی ترامپ در آمریکای لاتین عنوان می‌شود، می‌گوید: " ترامپ در حال تهدید کردن برخی دولت‌های آمریکای لاتین است. چرا او چنین کاری می‌کند؟ به نظرم اینها نشانهٔ یک امپراطوری رو به زوال است. یعنی ایالات متحده یک امپراطوری در حال افول است. آنها جنگ تجاری را در آفریقا به چین باخته‌اند. جنگ تجاری در آسیا را هم به چین، هند و دیگر کشور‌ها باخته‌اند؛ بنابراین در این وضعیتِ افول، آخرین منطقهٔ باقی‌مانده برایشان آمریکای لاتین است. آنها باید آمریکای لاتین را تثبیت کنند. باید منابع را در سمت خودشان نگه دارند. همین حالا هم در آمریکای لاتین، شریک تجاری شمارهٔ یکِ این منطقه، آمریکا نیست؛ چین است. پس آنها می‌خواهند هرچه از آمریکای لاتین برایشان باقی مانده حفظ کنند. "

با نخستین حمله آمریکا به خشکی در ونزوئلا همزمان با حضور رزم ناو‌های آمریکا در سوحل آن، مرحله جدیدی از کارزار آمریکا علیه این کشور آمریکای لاتین رقم خورده است.

رژیم آمریکا که از خشم مردم آن کشور و البته جهانیان آگاه است، حملات به ونزوئلا را جنگ نمی‌نامد، اما در هر حال، این یک جنگ است، زیرا مردم ونزوئلا کشته می‌شوند، محاصره شده‌اند و کشورشان هدف حمله قرار گرفته است. نمونه‌ای از اعتیاد تاریخی آمریکا به جنگ و خونریزی. "