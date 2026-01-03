آغاز پیش ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس
پیش ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ داوطلبان در حوزههای انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستانآباد»، «نقده و اشنویه» و همچنین «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر» از امروز به مدت ۴ روز تا پایان روز سه شنبه ۱۶ دی، فرصت دارند برای انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی به صورت غیرحضوری از طریق سامانه وزارت کشور پیش ثبت نام کنند.
انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، همزمان با هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.