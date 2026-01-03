به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در ساعت های بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی- شمال غربی، دریا در سواحل و جزایر خلیج فارس تا غرب تنگه هرمز (با تاکید بر مناطق دریایی پارسیان، بندر لنگه، کیش، لاوان، سیری و ابوموسی) نسبتا مواج خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: یکشنبه، دریا در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز (مناطق دریایی پارسیان، بندر لنگه، کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک تا غرب قشم) با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب غربی - شمال غربی مواج خواهد شد. وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت وضع هوا نیز در این مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.

وی افزود: بیشینه سرعت باد در روز شنبه به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه سرعت باد در روز یکشنبه گاهی به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۲۰۰ سانتی متر خواهد رسید. توصیه می‌شود:

حمزه نژاد گفت: ضمن اجتناب از تردد شناور‌های سبک و صیادی در مناطق ذکر شده، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت بپذیرد.

وی افزود: روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، وزش باد نسبتا شدید شمال شرقی (باد محلی نعشی) در برخی نقاط شمالی، مناطق شرقی (رودان، میناب، سردشت بشاگرد، سیریک و جاسک)، مناطق مرکزی استان، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان و مناطق شرقی خلیج فارس پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار، کاهش میدان دید افقی، کاهش کیفیت وضع هوا و مواج شدن دریا مورد انتظار است. توصیه می‌شود:

حمزه نژاد افزود: با توجه به وقوع اختلال در تردد‌های دریایی تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها صورت بپذیرد.

وی گفت: خصوصا سالمندان، بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضرور اجتناب نمایند.

حمزه نژاد افزود: با توجه به کاهش میدان دید افقی در برخی نقاط، از تردد‌های غیر ضرور در جاده‌های نیمه شرقی استان پرهیز شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی ۱ تا ۳ درجه کمینه دما در برخی نقاط استان روند افزایشی خواهد داشت و از اواسط هفته تا روز‌های پایانی هفته، کاهش محسوس کمینه دما خصوصا در مناطق شمالی و ارتفاعات مورد انتظار است.