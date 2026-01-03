پخش زنده
با خروج سامانه بارشی از استان از امروز شنبه دمای هوا بهطور محسوس کاهش یافته و شرایط یخبندان در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان،گفت: هوای استان تا ظهر امروز ابری همراه با بارشهای پراکنده خواهد بود. از ظهر، با خروج سامانه بارشی، سرما و یخبندان استان را فرا میگیرد، به طوری که در برخی مناطق دما به منفی ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
قدیمی افزود: از فردا هوا صاف تا نیمه ابری پیشبینی میشود و تا پایان هفته بارش دیگری در استان نخواهد بود.
وی ادامه داد: از اواسط هفته جاری، روند افزایش دما آغاز شده و از شدت سرما کاسته خواهد شد.
به گفته این کارشناس هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، لولک آلاد با منفی ۶ درجه سانتیگراد سردترین و چورزق با ۱۵ درجه گرمترین ایستگاههای استان بودهاند.
قدیمی افزود: دمای فعلی شهر زنجان یک درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش یافته است.