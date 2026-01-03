مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از تأمین و تصویب چندین قطعه زمین جدید برای اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای تنکابن، رامسر و عباس‌آباد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در نشست بررسی چالش‌های تامین زمین برای نهضت ملی مسکن، طرح‌های جامع و تفصیلی غرب استان،گفت: در غرب مازندران به‌ویژه در شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، اتفاقات خوبی برای،ساخت مسکن در حال رقم خوردن است و جلسات متعددی برای ساماندهی مسائل و مطالبات مردم این مناطق برگزار شده است.

جابر حسن‌زاده، با اشاره به تأمین و تصویب چندین قطعه زمین جدید برای اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای تنکابن، رامسر و عباس‌آباد افزود: با رفع موانع زمین‌ها و فعال‌سازی طرحهای متوقف‌شده، روند تأمین زمین و ساخت مسکن ملی در غرب استان شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به مهم‌ترین دغدغه حوزه مسکن در این منطقه گفت: در سال‌های گذشته به‌دلیل محدودیت‌های مرتبط با حریم‌ها و زمین‌های کشاورزی، امکان تأمین زمین کافی برای نهضت ملی مسکن وجود نداشت، اما خوشبختانه این موانع در حال برطرف شدن است.

حسن‌زاده ادامه داد: در تنکابن حدود ۵ هزار مترمربع زمین برای نهضت ملی مسکن هفته آینده در کارگروه مربوطه تصویب خواهد شد و توافق ۵ هزار مترمربع دیگر در دستور کار قرار دارد. درواقع یک هکتار زمین در شهر تنکابن برای این طرح تأمین خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به پیگیری تأمین زمین نهضت ملی مسکن در رامسر هم گفت: در این شهر نیز پیرامون تأمین ۳ هکتار زمین با بنیاد مستضعفان توافق انجام شده و در ماه جاری چرخه اجرای طرح نهضت ملی مسکن آغاز خواهد شد.

وی از فعال شدن عملیات اجرایی طرح ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن رامسر پس از مدت‌ها توقف خبر داد و افزود: ۷۰ واحد از این طرح تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می‌شود و مابقی واحدها نیز در سال آینده واگذار خواهد شد.

حسن‌زاده همچنین به موضوع مولدسازی اراضی اشاره کرد و گفت: هفته آینده عرصه‌هایی که قابلیت مولدسازی دارند در سامانه برای مزایده عرضه می‌شوند و منابع حاصل از آن صرف تسریع پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی در غرب استان، به‌ویژه ورودی و کمربندی تنکابن خواهد شد.

وی با تأکید بر تسریع در تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای غرب مازندران تصریح کرد: بازنگری طرح‌ها فقط در صورتی آغاز می‌شود که حداکثر ظرف کمتر از یک سال به جمع‌بندی برسد و این موضوع با جدیت و هماهنگی کامل با وزارت راه و شهرسازی دنبال خواهد شد.