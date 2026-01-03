واقف سخاوتمند، ۶۲۹۸ سهم از شرکت نساجی فردوس به مناسبت میلاد امام علی (ع) و حضرت جواد (ع) را وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: آقای جعفر بخشایش تعداد شش هزار و ۲۹۸ سهم به‌همراه سود حاصله از شرکت نساجی را با هدف حمایت از فعالیت‌ها و تأمین هزینه‌های فرهنگی شهرستان فردوس وقف کرد.

قیصری افزود: بر اساس نیت واقف سود حاصل از این سهام به‌صورت مستمر در مسیر توسعه برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و آموزشی شهرستان هزینه خواهد شد.

به گفته وی این حرکت خیرخواهانه نمونه‌ای روشن از مشارکت آگاهانه واقفان در اعتلای فرهنگ عمومی و ترویج سنت حسنه وقف است و می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سایر خیرین و فعالان اقتصادی شهرستان باشد.