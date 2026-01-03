پخش زنده
کمپین کاهش مرگ و میر گردو تکانی از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ در شهرستانهای هدف همدان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان همدان گفت: این طرح شامل هرس اصولی درختان، مقابله با آفات، آموزش مهارتهای ایمن برداشت، تأمین تجهیزات ایمنی، استفاده از محلولهای شلکننده گردو، پوشش بیمهای باغداران و استقرار نیروهای درمانی و امدادی است.
معصومی افزود: با اجرای این برنامه، در فاصله باقیمانده تا فصل برداشت سال ۱۴۰۵، میزان سقوط، مصدومیت و مرگومیر ناشی از آن در استان همدان بهطور چشمگیری کاهش یابد.
او با هشدار نسبت به افزایش موارد سقوط از درخت گردو در استان، این حوادث را قابل پیشگیری دانست و از اجرای یک برنامه مداخلهای جامع استانی برای کاهش مصدومیت و مرگومیر باغداران خبرداد.
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین موارد سقوط از درخت گردو در شهرستان تویسرکان رخ میدهد، تاکید کرد: اگرچه این پدیده در شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند و اسدآباد نیز مشاهده میشود، اما به دلیل سهم بالای باغهای گردو در تویسرکان، شدت و فراوانی آن در این شهرستان بیشتر است.
حبیب معصومی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بیش از هزار و ۱۳۴ مورد سقوط از درخت گردو در استان ثبت شده که منجر به بیش از هزار مصدوم، هفت مورد قطع نخاع و ۲۶ مورد فوت شده است، شهریور و مهر امسال هفت نفر جان خود را از دست دادهاند.
او مهمترین عوامل مستعدکننده سقوط را، ارتفاع زیاد درخت گردو، سن بالای باغداران و وجود بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشار خون، تشنج و اختلالات تعادلی، بادهای شدید فصلی در شهریور و مهر، آفت کرم خراط که موجب کاهش استحکام شاخهها میشود، برداشت زودهنگام محصول برای جلوگیری از سرقت، استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی (کلاه، کفش، کمربند ایمنی)، نبود بیمه و آموزش ناکافی و عدم دسترسی ماشینآلات برداشت مکانیزه به باغهای صعبالعبور برشمرد.
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان همدان گفت: برنامه مداخلهای کاهش سقوط از درخت گردو تاکنون دو بار به شهرستان تویسرکان ابلاغ شده و در سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴، در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستانها مجدداً بررسی و تشریح میشود.
معصومی افزود: این برنامه با مشارکت جهاد کشاورزی، فنیوحرفهای، فراجا، هلالاحمر، شبکه بهداشت و درمان، اورژانس ۱۱۵، بیمارستانها، استانداری، فرمانداری، تعاونی باغداران، نظام صنفی، رسانهها و صداوسیما اجرا خواهد شد.