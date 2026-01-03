رییس ثبت اسناد و املاک شاهین شهر و میمه گفت: ۱۷ هزار سند دفترچه ای املاک در این شهرستان وجود دارد که بر خلاف اطلاع رسانی های انجام شده اما هنوز شهروندان برای تبدیل آن اقدام نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهاب اصلاحی گفت: در مجموع ۲۳ هزار سند دفترچه‌ای که در شاهین‌شهر وجود داشت که تاکنون تنها ۶ هزار سند تبدیل شده است.

وی افزود: نیاز است اسناد باقی مانده با مشارکت شهروندان در انجام فرآیند تبدیل آن‌ها به اسناد حدنگاری (کاداستر)، زودتر تعیین تکلیف شوند.

اصلاحی از مردم شاهین شهر و میمه خواست تا برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و قضایی احتمالی در آینده، در اسرع وقت به اداره ثبت مراجعه کنند و برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود به اسناد حدنگاری اقدام کنند.