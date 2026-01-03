پیشفروش ۵ محصول سایپا از فردا
مرحله جدید پیشفروش محصولات سایپا و پارسخودرو از فردا (۱۴ دی) با عرضه ۵ خودرو آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان در قالب سه طرح «عادی»، «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» میتوانند از ساعت ۱۰ صبح فردا با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com
ثبت نام کنند.
در این مرحله، خودروهای ساینا S با استانداردهای ۸۵گانه، کوییک S با استانداردهای ۸۵گانه، کوییک R تیپ S با استانداردهای ۸۵گانه و رینگ فولادی و همچنین سهند S که همگی به سامانه SBR با موعد تحویل تیر تا دیماه سال آینده عرضه میشود.
همچنین خودرو اطلس S مجهز به سامانه SBR، ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت)، با موعد تحویل شهریور و مهرماه سال آینده، در این طرح قابل ثبتنام خواهد بود.
گفتنی است؛ براساس بخشنامه فروش
، هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبتنام یک دستگاه خودرو بوده و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.
براساس این گزارش؛ بسیاری از ثبتنامکنندگان از تاخیر در تحویل خودروهای سایپا گلایه دارند. اخیراً خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مصاحبهای، علت این موضوع را پیگیری کرده است، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا در پاسخ ضمن عذرخواهی از مشتریان گفته است: بیشترین زیان ناشی از این تأخیرها متوجه مردم بوده است و امیدواریم در آینده دیگر شاهد تکرار چنین بدقولیهایی نباشیم.
وی با بیان اینکه میانگین تأخیر در تحویل خودروهای این شرکت (بهجز مدل شاهین) بیش از دو ماه نیست؛ افزود: امیدواریم تا پایان سال، این معوقات نیز به سطح نرمال برسد و همچنین معوقات سایپا تا مهر ۱۴۰۵ به صفر خواهد رسید.