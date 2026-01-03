به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، قهرمان من کیست؟

مکتب شهید سلیمانی محور گفتگوی مشترک جوانان و نوجوانانی

آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطره سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با حضور مردم در جای جای آبادان و خرمشهر برگزار شد.

مکتب شهید سلیمانی محور گفتگوی مشترک جوانان و نوجوانانی شد که با خبرنگار ما به گفت‌و‌گو نشستند.

نوجوانان و جوانان کشورمان با بیان اینکه سردار سلیمانی قهرمان آنهاست گفتند: جز مردانگی و معرفت چیزی از او ندیدیم.

آنها با اشاره به این صحبت سردار دل‌ها که‌ ترامپ را قمار باز خطاب کرد گفتند: چه کسی در دنیا دل دارد چنین حرفی بزند؟

قهرمانی که نوجوانان اذعان داشتند عکس آن در خانه‌هاست به یادگار مانده است. وی را به عنوان دلیر و شجاع وصف می‌کردند و گفتند: این مشخصات تنها در رفتار یک سردار ایرانی دیده می‌شود.

مردی که جنگ دیده و پا پس نکشیده، از دفاع از وطن تا دفاع از زنان و بچه‌هایی که جان مال و زندگی‌شان در خطر بود.

وقتی خوزستان در سیل ویرانگر گرفتار شد پای کار آمد و نیروهای هشد و شعبی و تمام تجهیزاتشان را به خوزستان آورد.

نوجوانان گفتند: حاج قاسم فقط قهرمان برای ایرانی‌ها نبود بلکه قهرمانی برای همه جهان بود.