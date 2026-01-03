

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) در جزیره کیش و در آخرین روز این مسابقات مدعیان عنوان قهرمانی در زمین‌های مجموعه کی کورت به مصاف هم رفتند که در پایان تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کردند.

در اولین بازی مرحله نیمه‌نهایی تیم امیرعلی بنده‌نژاد و عرفان جوینده با نتیجه ۲-۶ و ۰-۶ تیم هویار ملک محمدی و سالار ریاحی را شکست دادند تا جواز حضور در فینال را کسب کنند. در دیگر بازی این مرحله تیم فرهان و شهریار اهرزاد نتیجه را ۲ بر یک به تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی واگذار کردند تا تکلیف تیم‌های فینالیست مشخص شود.

در دیدار پایانی این مسابقات تیم امیرعلی بنده‌نژاد و عرفان جوینده با نتیجه ۳-۶ و ۴-۶ از سد زوج مهدی بازگیر و علیرضا رضایی عبور کردند تا با کسب این نتیجه قهرمان این هفته نیز مشخص شود. در هفته سوم مسابقات تنیس ساحلی (BT۵۰) در بخش بانوان ۸ تیم و در بخش مردان ۲۸ تیم حضور داشتند تا پرونده این مسابقات با جایزه ۴ هزار دلاری بسته شود.

در بخش زنان نیز این مسابقات با قهرمانی زوج یاسمن حیدری و عسل فرحبدنیا در بخش بانوان به پایان رسیده بود. پیش از این مسابقات، ۲ هفته رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) نیز برگزار شده بود. با برگزاری این رویداد، ۷ هفته مسابقات تنیس ساحلی در کشورمان برگزار شده که این امر در ارتقای رده بندی ورزشکاران تنیس ساحلی کشورمان نقش به سزایی دارد.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان بود و کسری حجازی مدیریت رویداد را بر عهده داشت.