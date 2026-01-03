پخش زنده
مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه گفت: امسال تلاش شد در امر تولید، ۹۲ واحد ورشکسته احیا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ادارات تصفیه امور ورشکستگی با نگاهی حمایت محور از اقتصاد، تولید و اشتغال، در دادگستری استانهای کل کشور راه اندازی شده است. قوه قضائیه با هدف اجرای سیاستهای نظام و برای کمک به دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی دست به این اقدام زده است.
محمدعلی نوابی به آمار موفقیتآمیز احیای واحدهای تولیدی و استمرار بخشی به فعالیت آنها اشاره کرد و گفت: ۹۲ واحد تولیدی ورشکسته در دوره تصفیه که تحت نظارت این اداره کل قرار داشتهاند در سال جدید و با سیاستگذاری و اقدامات ادارات تصفیه، احیا شده و یا از توقف تولید در آنها جلوگیری شده است تا به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: این واحدها هم اکنون مشغول به فعالیت هستند و در مجموع، ۸ هزار و ۶۱۵ نفر نیروی کار را در کشور حفظ کردهاند، این آمار نشاندهنده دستاوردها و تلاشهای انجام گرفته در این حوزه است تا چرخ تولید و اشتغال حتی در شرایط ورشکستگی بچرخد.