به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ؛فهیمه رجبی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز آباده به عنوان یکی از ۱۰۰ بانوی پذیرفته شده در اجلاسیه‌ی سراسری بانوان پیشرو در کسب و کار دعوت شد.

دومین اجلاسیه سراسری بانوی پیشرو در زمینه کسب و کار با رویکرد تجلیل از سفیر تندرستی و با اهداف الهام بخشی به بانوان برای تبدیل سبک زندگی سالم به مسیر درآمد و رشد فرد، تقویت نقش بانوان به عنوان رهبران تغییر در سلامت خانواده، جامعه و بازار کسب و کار برگزار خواهد شد.

این اجلاسیه با هدف شناساندن فرصت‌های اقتصادی پنهان در سبک زندگی سالم، سلامت به عنوان مسئولیت اجتماعی کار آفرین و توانمند سازی بانوان برای خود اشتغالی، توسط مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.