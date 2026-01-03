به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن، در حاشیه آیین غرس نهال در منطقه یاندشت گفت: امروز همزمان با سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و روز پدر یکصد اصله نهال به نام یکصد شهید بخش کوهستان شهرستان تنکابن با حضور مسئولان، انجمن‌های مردم‌نهاد و خانواده‌های معظم شهدا در منطقه یاندشت کاشته شد.

مهدیه خلعتبری افزود: این اقدام نمادین، ادای دِینی است به مقام والای شهدا و پدرانی که با ایثار و فداکاری، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زده‌اند. درختکاری به نام شهدا، علاوه بر پاسداشت یاد و خاطره آنان، گامی مؤثر در توسعه فضای سبز و ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در این طرح گفت: پویش در سایه‌سار پدر فرصتی ارزشمند است تا نسل امروز با کاشت درخت، هم یاد پدران و شهدا را زنده نگه دارد و هم در مسیر ساختن ایرانی سرسبز و آباد گام بردارد. امیدواریم با تداوم این حرکت، شاهد توسعه پایدار و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در سطح شهرستان و کشور باشیم.