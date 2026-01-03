روزی بنام پدر و به یاد سرداری که روشنگر مسیر مدافعان حرم شد.

روزی بنام پدر، به یاد سردار جان ها، حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، عباس محاوی مدیر گروه جهادی و از مدافعان حرم است که همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است.

وی با کمک مردم گروه جهادی تشکیل داده و به نیازمندان کمک می کند.

در آستانه ولادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام و روز پدر، خبرنگار «صداوسیمای آبادان» به دیدار جوان مدافع حرمی رفته که از نقش پدری حاج قاسم برای رزمندگان جبهه مقاومت گفته.

مردی که با صفا و صمیمیت در رفتار و گفتارش مدافعان حرم را دور خود جمع کرده و از وی به عنوان پدری روشنگر راه یاد می کنند.

آقای محاوی همچنین درباره روزی می گوید که به دلیل سیل خوزستان به کمک مردم شتافته و آنجا دیدارش با حاج قاسم سلمانی تازه می شود.

ایران بیش از هفت هزار شهید و جانباز در دفاع از حرم و حریم اسلام تقدیم کرده است.