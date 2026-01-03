به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، ۳ زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیای دبستانی در لاهیجان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر آموزش و پرورش لاهیجان گفت: در اقدامی خیرخواهانه پس از هماهنگی با رئیس اداره زندان شهرستان و ستاد دیه، ۷۵ میلیون تومان در مدت ۱۰ روز از سوی دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیای دبستان شاهد حضرت علی اصغر (ع) لاهیجان جمع آوری و با این مبلغ، ۳ پدر زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

بهرام بهروزی این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از مشارکت اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در میان نسل جوان عنوان کرد و افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف آموزش عملی فرهنگ نوع دوستی و کمک به همنوع به یاری دانش‌آموزان اجرا شد.