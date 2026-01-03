پخش زنده
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه علاوه بر آشکار ساختن مناسبات واقعی نظام سلطه، ظرفیتهای مهمی را برای تربیت کودکان و نوجوانان فراهم کرد، گفت: این جنگ، معنای گسترده مقاومت و ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی روشن ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی، در افتتاحیه دومین رویداد الف تا ی مقاومت در شهر کرمان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدحاج قاسم سلیمانی، گفت: این حضور، پیش از هر چیز برای همکاران آموزش و پرورش، یادآور مسئولیت خطیر تربیت نسل آینده در مسیر ارزشهای انقلاب و مقاومت است.
لطیفی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، جنگ ۱۲ روزه را نقطه عطفی در تعمیق فهم جامعه درباره مسئله مقاومت و فلسطین دانست و گفت: این جنگ، علاوه بر آشکار ساختن مناسبات واقعی نظام سلطه، ظرفیتهای مهمی را برای تربیت کودکان و نوجوانان فراهم کرد و معنای گسترده مقاومت و ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی روشن ساخت.
وی با بیان اینکه جنگ اخیر صرفا یک درگیری نظامی محدود نبوده است، تصریح کرد: آنچه رخ داد، نبردی هویتی و وجودی میان حق و باطل بود؛ مقاومتی برای حفظ استقلال، شرف و هویت ملتها که نشان داد مقابله با زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، یک مسئله بنیادی و غیرقابل چشمپوشی است.
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم مغتنم شمردن فرصتهای تربیتی در شرایط ویژه، خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه به مردم نشان داد تهدیدها واقعی است و مرزبندیهای صوری در این جبهه میتواند گمراهکننده باشد. به همین دلیل، نظام تعلیم و تربیت باید از این موقعیت برای شکلدهی گفتوگوهای عمیقتر و آگاهانهتر در مدارس بهره ببرد.
وی نقش معلمان را در تربیت نسل هوشیار و تمدنساز کلیدی دانست و گفت: چالش اصلی نظام سلطه با ملت ایران، هویتخواهی و استقلالطلبی است و رویدادهایی مانند «الف تا ی مقاومت» و ابتکارات آموزشی معلمان، نقشی تعیینکننده در تقویت هویت و شخصیت دانشآموزان دارد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش معلمان و دستاندرکاران اردوی راهیان مقاومت، اقدامات برآمده از کلاس درس و مدرسه را «جوانههای جهاد فرهنگی» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این تلاشها به برکت خون شهدای مقاومت و شهدای دانشآموز، در کارنامه فرهنگیان کشور ماندگار شود.