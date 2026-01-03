پخش زنده
امروز: -
استاندار لرستان در پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی(ع) و رو پدر را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان استاندار لرستان در پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر را تبریک گفت.
در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:
۱۳ رجب سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، مظهر بیمثال جوانمردی، ایمان، انسانیت و معرفت است، امامی که شکوهمندترین ارزشها و آرمانهای بشری در سیره و کلامش جاری و ساری و رهنمون امت اسلامی در همه اعصار میباشد.
شناخت و معرفی فضائل اخلاقی مولای متقیان در کنار بصیرت سیاسی و نظامی ایشان یک ضرورت در جامعه امروز است؛امیرالمومنین علیهالسلام نه تنها مهربانترین یاور مظلومان در عصر خویش بود و در تنگناهای زندگی به یاری آنان میشتافت، که همواره مظهر مقابله با ظلم و فساد، بلنداندیشی در عرصه سیاست و قدرت و صلابت در نبرد با دشمنان بود.
به راستی نامگذاری چنین روزی به نام «پدر» فرصتی مناسب برای تجلیل از مقام و منزلت پدران عزیز در چنین روز فرخنده و مبارکی است؛زیرا ایران ما سرزمین مردانی چون شهید «رحیم مجیدی مهر» است که با پیکر یخ زده در حراست از کیان سرزمینش، تصویر جگر گوشهاش را بر سینهاش میفشارد تا هم ستون خانه باشد هم مرزدار سرزمین ایران و ایرانی تا همیشه مدیون این الگوی بزرگ برای زیست عزتمندانه در همه عرصههای داخلی و خارجی است.
اینجانب ولادت با سعادت نخستین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت،لنگر زمین و آسمان، یاور مظلومان جهان، دشمن ظالمان و ریاکاران عالم، حضرت امام علیبن ابیطالب علیه السلام را به پیشگاه مقدس حضرت بقیهالله الااعظم عج، عموم ملت شریف ایران و لرستان عزیز، به خصوص مردان تلاشگر و شریف این مرز و بوم، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.